Нас заметили на высших эшелонах волейбола, – тренер сборной Украины о сенсации на Евро-2019

Сборная Украины по волейболу стала настоящей сенсацией на Чемпионате Европы 2019. Подопечные Угис Крастиньша дошли до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступили сборной Сербии.

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По возвращению домой главный тренер сборной прокомментировал как этот матч, так и в целом выступление сборной Украины на турнире.

"Эмоции все еще берут верх. Переживаем еще за проигрыш [сборной Сербии, – прим. Спорт24.]. Потому что и боролись, и играли, и имели шансы на победу. Но в целом доволен результатом. Потому что играли семь игр и шесть провели на высоком и хорошем уровне. Ребята проявили себя очень красиво и достойно. Могу сказать, что горжусь своей командой, атмосферой и той работой, что мы выполнили. Чемпионат провели с очень большим знаком плюс. Рассчитывать на то перед турниром трудно, но сейчас в целом можно сказать, что попадание в 8-ку лучших команд Европы – хорошый и результат. Нас заметили в высших эшелонах волейбольного мира. Поэтому мы должны гордиться тем, что мы достигли", – сказал Крастиньш.

Тренер также оценил и четвертьфинальный матч против Сербии, который украинцы проиграли на тайбрейке.

"Мы настраивались на победу. Желание выиграть было очень велико. Случилось так, как случилось. За это очень переживаем. Пожалуй, несколько дней эта печаль будет на сердце. А после этого отпустит, и будем рады тому, чего достигли", – подытожил Крастиньш .

По его словам, команде есть куда прибавлять – как в игровой взаимодействия, так и психологической. Ведь эти игроки впервые оказались на Чемпионате Европы (Сборная Украины не выступала на турнире 14 лет)