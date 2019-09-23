Наши данные хотят слить "сепарам", как в 2014 году, – громкое обвинение от фанатов "Шахтера"
Не все фанаты "Шахтера" сумели попасть на игру команды в Чернигове против "Десны". Некоторым это пришлось делать с крыши заброшенного здания рядом
Свое решение болельщики "Шахтера" объяснили тем, что руководство клуба требует от них паспортные данные.
Читайте также: Футбольные фанаты воюют на Донбассе: сколько среди них погибло и есть ли ультрасы на стороне РФ
"Вот так в этот раз мы поддерживали "Шахтер". Почему? Потому что администрация "Шахтера" требует наши паспортные данные. Для чего? Для того, что бы слить наши данные "сепарам". Как слили весной 2014 года", – пояснили болельщики "Шахтера".
Не забыли болельщики высмеять руководство клуба.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Динамо" разгромило "Ворсклу" и прервало серию неудач в чемпионате Украины: видео22 сентября , 19:01
-
Гол Ярмоленко принес победу "Вест Хэму" над "Манчестер Юнайтед": видео22 сентября , 17:50
-
Ferrari оформила победный дубль на гран-при Сингапура, сейфти-кар трижды вмешивался в гонку22 сентября , 17:20
Комментарии