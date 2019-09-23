Наши данные хотят слить "сепарам", как в 2014 году, – громкое обвинение от фанатов "Шахтера"

Не все фанаты "Шахтера" сумели попасть на игру команды в Чернигове против "Десны". Некоторым это пришлось делать с крыши заброшенного здания рядом

Свое решение болельщики "Шахтера" объяснили тем, что руководство клуба требует от них паспортные данные.

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"Вот так в этот раз мы поддерживали "Шахтер". Почему? Потому что администрация "Шахтера" требует наши паспортные данные. Для чего? Для того, что бы слить наши данные "сепарам". Как слили весной 2014 года", – пояснили болельщики "Шахтера".

Вот так в этот раз мы поддерживали Шахтёр.



Почему? Потому что администрация Шахтёра требует наши паспортные данные.



Зачем? Для того что бы слить наши данные сепарам. Как слили весной 2014 года. pic.twitter.com/eR12XANir0 — Кроты (@Ultras_Shakhtar) September 22, 2019

Не забыли болельщики высмеять руководство клуба.