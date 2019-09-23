Наши данные хотят слить "сепарам", как в 2014 году, – громкое обвинение от фанатов "Шахтера"

56 Читати новину українською
Фанаты "Шахтера" на крыше здания
Фанаты "Шахтера" на крыше здания / twitter.com/Ultras_Shakhtar

Не все фанаты "Шахтера" сумели попасть на игру команды в Чернигове против "Десны". Некоторым это пришлось делать с крыши заброшенного здания рядом

Свое решение болельщики "Шахтера" объяснили тем, что руководство клуба требует от них паспортные данные.

Читайте также: Футбольные фанаты воюют на Донбассе: сколько среди них погибло и есть ли ультрасы на стороне РФ

"Вот так в этот раз мы поддерживали "Шахтер". Почему? Потому что администрация "Шахтера" требует наши паспортные данные. Для чего? Для того, что бы слить наши данные "сепарам". Как слили весной 2014 года", – пояснили болельщики "Шахтера".

Не забыли болельщики высмеять руководство клуба.

 

blog_ava
День осеннего равноденствия в 2019 году: дата и время
сегодня
3986
Теги: Новости Спорта Спорт Ультрас Шахтер Футбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
сегодня 10:44 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
195
Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
21 сентября 17:59 Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
594
Наши данные хотят слить "сепарам", как в 2014 году, – громкое обвинение от фанатов "Шахтера"
сегодня 10:39 Наши данные хотят слить "сепарам", как в 2014 году, – громкое обвинение от фанатов "Шахтера"
56
"Реал" в тяжелом матче обыграл "Севилью" и вышел на второе место в Ла Лиге: видео
сегодня 08:22 "Реал" в тяжелом матче обыграл "Севилью" и вышел на второе место в Ла Лиге: видео
91
Яремчук оформил дубль за "Гент" и спас команду от поражения: видео
22 сентября 21:49 Яремчук оформил дубль за "Гент" и спас команду от поражения: видео
99
Новости
Больше новостей
Залиште відгук