Наши спортсмены достигают результатов благодаря украинскому характеру, – Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась своим мнением о том, как украинцы добиваются успехов в спорте в скромных экономических условиях.

В интервью телеканалу "1+1" Элина также рассказала, как начала заниматься теннисом.

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У меня семья очень спортивная. Брату старшему было девять лет, и когда я начала заниматься, семья уже была в теннисе. Все время проводили с ним, мне тоже хотелось какого-то внимания, поэтому выход был только один: идти на корт и тренироваться. Это меня мотивировало в то время. Брат занимался профессиональным теннисом, сейчас – тренер.



Почему украинские спортсмены достигают результатов в не самых лучших экономических условиях? Это украинский характер, я бы сказала, сильный и стремительный. Поэтому мы и добиваемся наших задач на характере, потому что все прекрасно видят, что тренировочные базы, где тренируемся мы, атлеты, находятся в плохом состоянии,

– сказала Свитолина.

Спорт24 писал, что Элина Свитолина объявила о создании благотворительного фонда Elina Svitolina Foundation. Благотворительный фонд Свитолиной заручился поддержкой организации Bush Tennis Center, которым управляют бывший президент США Джордж Буш и его супруга Лора.

В 2019 году Свитолина вошла в пятерку лучших теннисисток тура по заработанным призовым в этом сезоне. Украинка заработала рекордные для себя 6 126 335 доллара. Элина завершила сезон на шестом месте в рейтинге WTA.