Один из самых видных легионеров последнего десятилетия в украинском баскетболе, американец Джастин Лав умер в США. Спорстмен ушел из жизни в возрасте 41 года.

О трагической новости сообщил портал Heraldpubs. Баскетболиста нашли мертвым в школьном кампусе города Маскута, штат Иллинойс, США, где он работал тренером последние годы своей жизни.

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Наставник лежал без сознания до того, как его отвезли в больницу, где врачи констатировали смерть. Причины трагической смерти не уточняются.

Что известно о Джастине Лаве

Джастин Лав сыграл в своей профи-карьере 12 сезонов, большую часть из которых провел в Украине. Он перешел в "Одессу" в 2008-м, затем, после двух сезонов, перебрался в "Николаев" на те же два сезона, после чего снова вернулся в "Одессу", откуда уехал в 2014 году.

Также Лав выступал за немецкий "Людвигсбург", латвийский "Вентспилс" и клубы из Китая. Отметим, что в составе "Вентспилса" становился чемпионом Латвии.