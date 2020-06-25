Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Лацио" (3:2) в 27-м туре Серии А.

Гасперини проводил этот поединок на трибунах, и заявил, что его команда в нем больше не нуждается. Цитирует тренера Sky Sport Italia.

Смотрите также Украинец Малиновский забил роскошный гол и стал лучшим в матче: видео

На трибунах трудно, так как вы не можете вмешиваться даже в таких мелочах, как консультирование своих игроков. У меня сложилось впечатление, что этой команде больше не нужен тренер! Они точно знают, что делать, и все, что нужно, – это жест или слово, чтобы заставить их действовать,

– сказал он.

Супергол от Малиновского

Украинский игрок "Аталанты" Руслан Малиновский отличился в этом поединке забитым мячом на 66-й минуте, после чего счет сравнялся. "Аталанта" занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в активе 54 очка в 27 матчах.

Это пятый гол Руслана в 24 матче чемпионата Италии. Кстати, по количеству матчей в Серии А Малиновский догнал Алексея Михайличенко.