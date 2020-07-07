Вскоре начнутся съемки художественного фильма "Наставник" о великом тренере "Динамо" Валерии Лобановском. Студия KINOROB и футбольный клуб "Динамо" уже подписали меморандум о сотрудничестве.

События ленты расскажут об одном из величайших в мире футбольном наставнике и гении футбола. Фильм будет иметь мотивационный характер, сообщает официальный сайт киевлян.

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Фильм о великом наставнике

Уже более полугода одна из ведущих украинских студий – компания KINOROB (FILM.UA Group) работает над созданием этой ленты.

Все события будут показаны еще с середины 70-х годов, когда Лобановский возглавил киевлян. Также продюсеры заключили соглашение с дочерью Лобановского Светланой. Она выступит консультантом в съемочном процессе и поможет во всех деталях.

Дочь Валерия Васильевича благодарна авторам фильма за такую ​​идею и всячески поддерживает. Она надеется, что лента заставит задуматься людей.

Мой отец любил повторять: "Думай". А потом делал паузу и добавлял: "Если можешь",

– сказала Светлана Лобановская.

Добавим, что в 2016 году вышел украинский документальный фильм "Лобановский навсегда".

Карьера Валерия Лобановского

Один из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола.

За свою футбольную карьеру Лобановский поиграл в "Динамо", "Черноморце" и "Шахтере".

В целом, как игрок, Валерий Лобановский провел 253 матча в чемпионатах СССР в высшей лиге и забил 71 гол (в киевском "Динамо" – 144 матча и 42 гола соответственно, в одесском "Черноморце" – 59 и 15 в донецком "Шахтере" – 50 и 14).

Тренировал "Днепр", "Динамо", сборную СССР, сборную ОАЭ, сборную Кувейта и сборную Украины.

Кроме чемпионств в СССР и Украины, с киевским "Динамо" дважды выигрывал Кубок кубков и раз Суперкубок УЕФА.

Со сборной СССР, которую возглавлял трижды, получил бронзовую награду Олимпийских игр в 1976 году и серебро чемпионата Европы 1988 года.

С Кувейтом становился бронзовым призером Азиатских игр. Один из пяти тренеров, которые вошли в десятку лучших по версии France Football, World Soccer, FourFourTwo и ESPN.

Что известно о студии KINOROB

Студия KINOROB имеет в своем активе такие кассовые ленты, как "Несокрушимая", "Сторожевая Застава", "Захар Беркут". Согласно плану, история о великом тренере будет рассказана также с помощью сериала, выставок, книг, документального фильма.