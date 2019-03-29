Наставник английского "Саутгемптона" ввел жесткий запрет и объявил борьбу с зависимостью

Австрийский тренер Ральф Газенгюттль, который возглавляет английский клуб "Саутгемптон", заблокировал доступ к wi-fi в гостиницах команды, чтобы не допустить, чтобы его команда играла в видеоигры.

Газенгюттль, который столкнулся с подобными проблемами в бывшем клубе – "Лейпциге", сравнивает видеоигры с алкогольной и наркотической зависимостью.

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"Это то, от чего вы зависимы, и это означает, что мы должны защищать игроков", – цитирует 51-летнего специалиста BBC.

Я сделал это в своем последнем клубе. У нас были также проблемы с игроками – они играли до трех часов утра перед игрой. Вы должны помочь защитить их, потому что это не маленькая проблема. Если быть честным, это то же самое, что и алкоголизм или зависимость от наркотиков,

– сказал Газенгюттль.

"Защитить их значит помочь им не тратить там много времени. Мы блокируем wi-fi в отеле, например, вечером, чтобы они больше не могли играть", – отметил австриец.

В то же время наставник "святых" сказал, что ни один из его игроков не имеет серьезных проблем с играми, но добавил: "Вы можете быть уверены, что я всегда в контакте с моим капитаном или с несколькими игроками, чтобы говорить об этом".

Ральф Газенгюттль возглавил "Саутгемптон" в декабре 2018 года. Он заменил Марка Хьюза, который неудачно стартовал со "святыми" в новом сезоне. Сейчас "Саутгемптон" находится на 16 месте в турнирной таблице АПЛ.

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