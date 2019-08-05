Наставник "Аталанты" рассказал о роли украинца Малиновского в команде

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / atalanta.it

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о роли Руслана Малиновского в команде.

Гасперини не рассчитывает на Руслана Малиновского как на игрока основного состава.

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Сейчас я рассматриваю Руслана Малиновского в роли альтернативы Алехандро Гомесу. Малиновский обладает качеством, характером, он уверенно работает с мячом, но ему еще нужно влиться в команду. Через несколько месяцев я могу его ставить глубже в полузащиту, но сейчас это делать бессмысленно,
– передает слова Гасперини Football-Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Как известно, 16-го июля Малиновский официально покинул "Генк" и стал футболистом итальянской "Аталанты". Контракт между игроком и клубом из Бергамо подписан на 5 лет.

Малиновский вышел в основном составе "Аталанты" на контрольный матч против "Брусапорто" и сразу отметился голом. Украинец реализовал пенальти на 35-й минуте спарринга в рамках турнира Trophy Fra.mar.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Аталанта Руслан Малиновский
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