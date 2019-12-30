Наставник "Десны" Александр Рябоконь признан лучшим тренером в Украине в 2019 году

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало наставника черниговской "Десны" Александра Рябоконя лучшим тренером УПЛ по итогам 2019 года.

Как говорится на сайте объединения, шесть раз по ходу сезона Александр Рябоконь признавался лучшим в УПЛ по итогам туров. Первую награду он получил еще в прошлом сезоне, когда стал лучшим в двадцать четвёртом туре (тогда "Десна" дома победила "Карпаты"). После этого пять раз он определялся лучшим в сезоне 2019/20. Это было после матчей против 2-го тура ( "Десна" победила "Ворсклу"), 7-го тура ( "Десна" обыграла "Динамо" на выезде), 9-го тура ( "Десна" разгромила "Мариуполь" на выезде) 12-го тура ( "Десна" разгромила "Львов" на выезде) и 16-го тура ( "Десна" победила "Александрию").

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В целом эксперты оценивали номинальный результат команды (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая), трудности в постоении и управлении подопечными (травмированные / дисквалифицированные, особые обстоятельства), мастерство в работе с кадрами (игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе), тренерское мастерство (многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора), накопительный критерий (если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).

Средний балл Александра Рябоконя за год составил 4,34, что и позволило ему занять первое место среди тренеров команд УПЛ. Он обошел тренеров "Шахтера" Луиша Каштру и наставника "Зари" Виктора Скрипника.

Среди достижений Рябоконя: