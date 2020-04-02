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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп может возглавить чемпиона мира сборную Германии

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Юрген Клопп / twitter.com/Kloppholic

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп говорил, что хотел бы поработать с национальной командой. Наставник считает, что это будет логичным следующим шагом в его карьере.

Об этом сообщает издание Daily Mail. В сборной Германии серьезно рассматривают кандидатуру наставника "красных" на замену Йоахиму Леву, который уже 14 лет тренирует команду и достиг немалых успехов.

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Руководству "Ливерпуля" придется приложить много усилий, чтобы удержать Юргена у руля клуба. Клопп допускает, что "Ливерпуль" станет последним клубом в его карьере, дальше он хочет продолжить свою тренерскую карьеру в национальной сборной.

В английском клубе обеспокоены такими новостями и не намерены отпускать своего тренера. Руководство "Ливерпуля" хочет удержать Клоппа, значительно повысив ему зарплату.

Причиной смены главного тренера сборной Германии скорее всего является то, что результаты команды стали неудовлетворительными. На чемпионате мира-2018 фавориты турнира заняли последнее место в квартете группового этапа, где выступали вместе с командами Швеции, Мексики и Республики Корея.

У Юргена Клоппа контракт с английским клубом до 2024 года. Контракт Лева со сборной Германии действует до 2022 года.

Добавим, что Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015-го года, тренер выиграл с клубом Лигу чемпионов и близок к первому чемпионству в Англии.

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Ливерпуль Юрген Клопп
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