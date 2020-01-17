Наставник "Олимпика" – расист: известный агент сделал громкое заявление

Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил в расизме нынешнего главного тренера "Олимпика" Висенте Гомеса.

По его словам, из-за испанца в "Динамо" во время работы в клубе Реброва не начали играть африканцы.

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К сожалению, в "Олимпике" Жулио Сезара поменяли на Висенте Гомеса, а я помню – он чистый расист. Он против всех африканцев. Когда он помогал Реброву, они завернули Седрика Гогуа, который сейчас в московском ЦСКА, хотя должен быть в "Динамо". Он делал все, чтобы некоторые футболисты не попали. Это вторая сторона медали.

"Если бы тренер забрал с собой, кого они привели, было бы нормально. Была ситуация, когда я предлагал Леонардо. Ребров отказался от него, говорил: "Он нам не интересен". Но как только Ребров ушел в "Аль-Ахли", то его сразу купили за 4 миллиона у "Партизана". Игрок забил 28 голов, и он был не интересен для "Динамо". Жизнь все расставит на свои места. Я сотрудничаю так, что потерять деньги на моих игроков почти невозможно", – сказал Селюк в интервью Tribuna.com.ua.

Отметим, что Висенте Гомес работал ассистентом Сергея Реброва в "Динамо" с 2016-го по 2017 год, после чего также работал в "Аль-Ахли" и московском "Спартаке". Возглавляет "Олимпик" с сентября прошлого года.

В данный момент донецкий клуб находится на девятом месте турнирной таблицы УПЛ. В активе команды 18 очков после 18 туров.