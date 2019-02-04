Наставник "Зари" объяснил, почему решил продать основного нападающего клуба

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Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб / Фото з відкритих джерел

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал уход бразильского форварда Рафаэля в словацкий "Слован".

Вернидуб не расстроился из-за ухода нападающего. Слова наставника цитирует официальный сайт "Зари".

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Почему отпустили Рафаэля в Слован? Во-первых, он опоздал на сбор. Не поддержал недельный цикл, который команда заложила еще в Запорожье. Начал жаловаться: то одно болит, то второе. Видно было, что нет той отдачи, которая была, когда он только пришел к нам. Я все проанализировал, понял, что, возможно, у человека появились варианты. Появился вариант со Слованом. Мы отпустили его. Если он хочет в аренду, то пусть идет. Насильно мил не будешь,
– рассказал Юрий Вернидуб.

К слову, "Заря" на позицию нападающего бесплатно подписала Филиппа Будковского.

После 18 туров чемпионата Украины луганчане идут четвертыми, отставая на 8 очков от третьей строчки.

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Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Заря
Источник: 24 Канал
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