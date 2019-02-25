Настоящая находка: фанаты "Селтика" без ума от хет-трика Шведа в матче с "Ворсклой"
21-летний хавбек шотландского "Селтика" и сборной Украины Марьян Швед, который находится в аренде у львовских "Карпатах", оформил свой первый хет-трик в карьере.
Три мяча в ворота "Ворсклы" в первом после зимнего перерыва туре заставили шотландских болельщиков по-новому взглянуть на ноунейма из Украины.
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Предлагаем вашему вниманию подборку twitter-сообщений от фанатов шотландскому "Селтику":
Буквально с первых клипов о нем, что мне попадались, можно увидеть очень техничного молодого игрока, который будет хорошо подготовлен к европейскому футболу. Надеюсь, он справится с нашими жесткими полями и менее интеллигентной оборонительной тактикой,
– комментирует пользователь Brian.
Что ж... Марьян Швед – второй в списке бомбардиров в украинской лиге, хотя вляется вингером. А теперь вспомните, что в этой лиге играют "Шахтер" и "Динамо"... Большие надежды.
Выглядит настоящей находкой. Техника – супер.
По моему мнению, мы украли одного из лучших игроков в этой лиге за такие малые деньги. Это очень хорошая лига, а его статистика как вингера – это класс.
Интересно, что последним, кто забивал трижды за "Карпаты" в УПЛ, был Лукас Перес, который затем успел побывать в таких командах, как киевское "Динамо", греческий ПАОК, испанский "Депортиво" и английские "Арсенал" и "Вест Хэм".