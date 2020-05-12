Настоящий зверь: Майк Тайсон агрессивно боксирует на тренировках – видео
Бывший американский боксер Майк Тайсон всерьез взялся за возвращение в ринг. 53-летний Тайсон продолжает тренироваться и вовсе не растерял свой стиль.
В сети появились новые видео с тренировок Тайсона. Майк в присущем ему стиле агрессивно атакует, выбрасывая много тяжелых ударов, сообщает 24 канал.
Кстати Реванш тысячелетия: легенды бокса Тайсон и Холифилд возвращаются на ринг – видео
Майк продолжает работать на "лапах". Также Тайсон продемонстрировал хорошие физические кондиции.
Видео тренировки Тайсона
Что известно о возвращении Тайсона?
Легендарный чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что тренируется, чтобы вернуться в ринг. Боксер планирует провести выставочный поединок. Соперником Майка может стать Эвандер Холифилд, которому Тайсон дважды проиграл.
Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и обо всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24