Настоящий зверь: Майк Тайсон агрессивно боксирует на тренировках – видео

Бывший американский боксер Майк Тайсон всерьез взялся за возвращение в ринг. 53-летний Тайсон продолжает тренироваться и вовсе не растерял свой стиль.

В сети появились новые видео с тренировок Тайсона. Майк в присущем ему стиле агрессивно атакует, выбрасывая много тяжелых ударов, сообщает 24 канал.

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Майк продолжает работать на "лапах". Также Тайсон продемонстрировал хорошие физические кондиции.

Видео тренировки Тайсона

Mike Tyson has been training HARD ahead of a potential comeback pic.twitter.com/fzcGSEbsgt — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) May 11, 2020

Что известно о возвращении Тайсона?

Легендарный чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что тренируется, чтобы вернуться в ринг. Боксер планирует провести выставочный поединок. Соперником Майка может стать Эвандер Холифилд, которому Тайсон дважды проиграл.

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