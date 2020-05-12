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Настоящий зверь: Майк Тайсон агрессивно боксирует на тренировках – видео

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Майк Тайсон
Майк Тайсон / GETTY IMAGES

Бывший американский боксер Майк Тайсон всерьез взялся за возвращение в ринг. 53-летний Тайсон продолжает тренироваться и вовсе не растерял свой стиль.

В сети появились новые видео с тренировок Тайсона. Майк в присущем ему стиле агрессивно атакует, выбрасывая много тяжелых ударов, сообщает 24 канал.

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Майк продолжает работать на "лапах". Также Тайсон продемонстрировал хорошие физические кондиции.

Видео тренировки Тайсона

Что известно о возвращении Тайсона?
Легендарный чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что тренируется, чтобы вернуться в ринг. Боксер планирует провести выставочный поединок. Соперником Майка может стать Эвандер Холифилд, которому Тайсон дважды проиграл.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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