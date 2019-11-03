Настоящий боец: с регбиста сняли трусы во время матча, но он продолжил играть (видео)
Необычный эпизод случился в матче за третье место на Кубке мира по регби между Новой Зеландией и Уэльсом в Японии.
В какой-то момент одного из новозеландцев раздели прямо во время игры.
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Игрок сборной Уэльса хотел отобрать у него мяч, вцепился в соперника и нечаянно стянул с него трусы.
Сама игра за третье место закончилась победой Новой Зеландии со счетом 40:17. А 2 ноября ЮАР победила Англию в финале Кубка мира.
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