Настоящий боец: с регбиста сняли трусы во время матча, но он продолжил играть (видео)

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Необычный эпизод в Кубке мира по регби
Необычный эпизод в Кубке мира по регби / Фото из открытых источников

Необычный эпизод случился в матче за третье место на Кубке мира по регби между Новой Зеландией и Уэльсом в Японии.

В какой-то момент одного из новозеландцев раздели прямо во время игры.

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Игрок сборной Уэльса хотел отобрать у него мяч, вцепился в соперника и нечаянно стянул с него трусы.

Сама игра за третье место закончилась победой Новой Зеландии со счетом 40:17. А 2 ноября ЮАР победила Англию в финале Кубка мира.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Регби
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