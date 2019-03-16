Настоятель Уневской лавры победил на Кубке мира по пауэрлифтингу

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Макарий Дутка
Макарий Дутка / ZAXID.NET

Настоятель Свято-Успенской Уневской лавры Макарий Дутка завоевал золотую награду на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Иеромонах сумел поднять в жиме лежа 145 килограммов.

Макарий Дутка занимается пауэрлифтингом уже около 7 лет. За это время одолел все ступеньки – от любителя до профессионала. Вместе с другими монахами даже устроил небольшой спортзал в монастыре, пишет ZAXID.NET.

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По словам отца, он во время поста демонстрирует высокие результаты.

"Хочу также убедиться в этом во время поста 2019 года, когда я не буду употреблять совсем мясные и молочные продукты. Я верю, что до Пасхи у меня еще будут неплохие результаты", – убежден Макарий Дутка.

На Кубке мира иеромонах сумел поднять в жиме лежа 145 килограммов. Это на 10 килограммов меньше, чем Макарий задумывал. Однако такой вес – его личный рекорд и лучший показатель среди конкурентов. Следующая планка – звание международного мастера спорта.

Макарий Дутка отмечает: "Я думаю, что каждый мужчина, каждая женщина, которые занимаются спортом, чувствовали после тренировки, что появляется очень хорошее настроение, такой тонус в жизни. Ты себя хорошо чувствуешь, тебе хорошо, ты позитивно настроен на жизнь. Меньше плохих мыслей".

 

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Теги: Спорт Религия Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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