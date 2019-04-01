Натурализация по-китайски: футболисты должны изучать историю и петь гимн

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин / scmp.com

В Китае отныне футболистам будет сложнее получить гражданство. Китайская футбольная ассоциация ужесточила правила по натурализации игроков, даже если они имеют китайское происхождение.

Согласно новым правилам, теперь футболистам, желающим получить китайское гражданство, нужно проходить патриотические образовательные курсы.

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В частности, футболисты должны изучать историю Коммунистической партии Китая и нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, сообщает South China Morning Post.

Кроме того, футболисты должны будут изучать культуру Китая, историю флага и национального герба, а также знать слова национального гимна и петь его.

Также клубы обязали сообщать об успехах игроков, желающих принять китайское гражданство, в ассоциации.

Натурализация – это распространенный процесс в футболе, который предусматривает предоставление иностранцу гражданства данной страны уполномоченными на то органами. Последними натурализованными футболистами в сборной Украины являются бразильцы Марлос и Жуниор Мораес. Вокруг последнего возник скандал.

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Теги: Спорт Футбол
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