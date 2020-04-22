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Натурализованный игрок сборной Украины хочет вернуться в Бразилию

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Жуниор Мораес / Getty Images

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал о возможном возвращении в бразильский "Сантос" и о том, как переживает карантин.

Жуниор Мораес в интервью diariodopeixe.com.br рассказал, что скучает по бразильскому футболу.

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Я скучаю по игре в Бразилии. Не думаю, что я отлично играл за "Сантос". Я не был тогда хорошо подготовлен. Думаю, было бы интересно вернуться.

Мы действительно переживаем очень грустное и тяжелое время. Я остался дома, использую время, чтобы проводить больше времени со своей семьей, это хорошо на карантине. Я могу наслаждаться общением с женой и детьми, и мне это нравится. Мы тренируемся дома под руководством тренера клуба по фитнесу через видеосвязь. Клуб всегда дает указания и сообщает нам новости,
– сказал Мораес.

Сезон в Украине и Бразилии, как и в большинстве стран мира, приостановлено из-за пандемии коронавируса.

  • Летом 2012 года Жуниор Мораес перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо".
  • Первую половину 2017 года провел в Китае, где выступал за команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Бразилия Сборная Украины по футболу Жуниор Мораес
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