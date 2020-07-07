Лондонский "Тоттенхэм" 6 июля получил тяжелую победу над "Эвертоном" в рамках 33 тура чемпионата Англии. И встреча команд запомнилась не футболом, а конфликтом игроков из Лондона.

После первого тайма вратарь "шпор" Уго Льорис и Сон Хин Мин начали выяснять отношения. Об этом сообщает 24 канал.

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Кто знает, чем бы закончился конфликт, если бы не вмешались партнеры по команде.

Как известно, Сон во время карантина прошел службу в армии, поэтому точно знает, как усмирять строптивых.

Hugo Lloris confronted Son Heung-Min right after the halftime whistle.



(via @footballdaily) pic.twitter.com/lv5032LfHb — ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2020

После матча главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью взял вину на себя.

Я критически высказывался о своих футболистах. Они недостаточно самокритично относились к себе. Я просил их быть более требовательными друг к другу. Конфликт между Соном и Льорисом, вероятно, был следствием наших встреч. Поэтому обвинять нужно меня,

– цитирует Моуринью BBC.

Рекорд "особенного"

Отметим, что для Моуринью эта победа стала 200-й в карьере в Премьер-лиге.

Он стал всего пятым тренером в эпоху АПЛ, кто смог выиграть 200 матчей. Об этом информирует Sky Sports.

Только Алекс Фергюсон достиг этой отметки быстрее – на четыре матча раньше Моуринью (326 против 322).

528 побед – Алекс Фергюсон

476 – Арсен Венгер

236 – Гарри Реднапп

207 – Дэвид Мойес

200 – Жозе Моуринью

"Тоттенхэм" победил "Эвертон" со счетом 1:0 благодаря автоголу Кина.

Тоттенхэм – Эвертон видеообзор матча