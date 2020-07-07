Научился в армии: звезда "Тоттенхэма" Сон едва не подрался во время матча с партнером - видео
Лондонский "Тоттенхэм" 6 июля получил тяжелую победу над "Эвертоном" в рамках 33 тура чемпионата Англии. И встреча команд запомнилась не футболом, а конфликтом игроков из Лондона.
После первого тайма вратарь "шпор" Уго Льорис и Сон Хин Мин начали выяснять отношения. Об этом сообщает 24 канал.
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Кто знает, чем бы закончился конфликт, если бы не вмешались партнеры по команде.
Как известно, Сон во время карантина прошел службу в армии, поэтому точно знает, как усмирять строптивых.
После матча главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью взял вину на себя.
Я критически высказывался о своих футболистах. Они недостаточно самокритично относились к себе. Я просил их быть более требовательными друг к другу. Конфликт между Соном и Льорисом, вероятно, был следствием наших встреч. Поэтому обвинять нужно меня,
– цитирует Моуринью BBC.
Рекорд "особенного"
Отметим, что для Моуринью эта победа стала 200-й в карьере в Премьер-лиге.
Он стал всего пятым тренером в эпоху АПЛ, кто смог выиграть 200 матчей. Об этом информирует Sky Sports.
Только Алекс Фергюсон достиг этой отметки быстрее – на четыре матча раньше Моуринью (326 против 322).
- 528 побед – Алекс Фергюсон
- 476 – Арсен Венгер
- 236 – Гарри Реднапп
- 207 – Дэвид Мойес
- 200 – Жозе Моуринью
"Тоттенхэм" победил "Эвертон" со счетом 1:0 благодаря автоголу Кина.
Тоттенхэм – Эвертон видеообзор матча