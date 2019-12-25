Позор "Динамо" и сенсационное поражение Гвоздика: самые громкие неудачи украинцев в 2019 году

Гораздо приятнее писать о победах. Но мы должны суммировать и неприятное – поражения, понесенные украинскими спортсменами на международных соревнованиях в 2019 году. Громкие, иногда неожиданные, а иногда – закономерные.

Хотя 2019 – это год без Олимпийских игр, мундиаля и Евро, все же украинцам было где понервничать, болея за любимых спортсменов. А спортсменам, конечно, было где удивить фанов: кто-то смог сделать это яркой победой, а кто-то – сокрушительным поражением. Начнем с футбольных фиаско.

А здесь о победах: Историческая медаль Пидручного и удивительная Харлан: главные победы 2019 года

"Динамо "-" Челси "Лиги Европы. Полный разгром

Первое поражение киевской команды в рамках 1/8 финала состоялась в Лондоне 7 марта – "Динамо" проиграло со счетом 3:0. Но это было только начало. Уже через неделю – 14 марта "Челси" разнесло "Динамо" в Киеве. "Бело-синие" на своем поле уступили 5:0.



"Динамо" проиграло со счетом 5:0 / фото: getty images

Обзор здесь: "Динамо" пропустило от "Челси" пять голов в Лиге Европы: видео

Это первый проигрыш в собственных стенах с таким разгромным счетом в истории команды. До этого были поражения 5:0 только на выездах: в 1992 году украинские футболисты были биты "Бенфикой" в Лиссабоне, а в 2002 в Турине с таким же счетом проиграли "Ювентусу".

Итог двух матчей с "Челси" – унизительные 8:0.

Этот матч не принес очков Украине в рейтинге УЕФА и поставил точку в еврокубковом сезоне 2018-2019. Украинские клубы впятером ( "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла" и "Мариуполь") смогли набрать лишь 5,6 балла, что стало вторым худшим показателем за последние 10 лет.

Женская сборная по волейболу

В августе в четырех странах: Турции, Польши, Венгрии и Словакии провели чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Украинки после серии проигрышей вылетели из группы.

Подробнее: Женская сборная Украины проиграла "матч за жизнь" на чемпионате Европы по волейболу

Хронология поражений. 23 августа в первом матче проиграли сборной Бельгии 3:0, 26 августа с таким же счетом проиграли Италии, 27 августа уступили со счетом 3:1 Польше. После решающее поражение от Словении 2:3 29 августа украинкам пришлось покинуть чемпионат. Сборная не смогла выйти из группы, а серия поражений подряд, понесенных спортсменками, увеличилась до 20.



Украинки уступили сборной Бельгии/ фото: Katarzyna Kozlowska

Обе сборные Украины по хоккею на чемпионатах мира

Как молодежная команда, так и "взрослая" в 2019 году проявили себя не слишком хорошо, оставив на своей спортивной странице целый ряд поражений.

В мае "взрослая" сборная была в шаге от вылета из дивизиона IB, но заняла предпоследнее место. Из-за ряда проигрышей судьба сборной в дивизионе висела на волоске.

Хронология поражений. 28 апреля украинцы проиграли команде Японии – 2:3, а уже на следующий день – Польши со счетом 3:7. Разгромным был третий матч для украинской команды – проигрыш Румынии – 1:5.

Спасла от вылета команду Украины третья игра – 1 мая сборная Украины победила Нидерланды со счетом 8:1. Украина осталась в Дивизионе IB.

А вылетела из своего дивизиона молодежная сборная Украины по хоккею U-18 на чемпионате мира во Франции.

Хронология поражений. 14 апреля в первом матче украинцы уступили 1:2 Франции в овертайме, на следующий день сборная Украины была разгромлена сверстниками из Дании. Счет матча 2:6. Следующая поражение – 1:6 в матче с Казахстаном.



Украинская молодежная сборная проиграла немецкой со счетом 13:1 / фото: uhl

Следующий проигрыш – самый разгромный: 18 апреля Германия разнесла нашу сборную со счетом 13:1. В последнем матче чемнионату Украина проиграла Норвегии 3:2. Пятое подряд поражение принесло вылет с соревнований – в следующем сезоне хоккеисты будут выступать в Дивизионе IB.

Подробнее: Сборная Украины по хоккею потерпела пятое поражение подряд на чемпионате мира

Первое поражение Александра Гвоздика

В ночь на 19 октября в Филадельфии боксер Александр Гвоздик провел бой против Артура Бетербиева. Украинец был обладателем титула WBC в полутяжелом весе. Его соперник на этот поединок выставил титул чемпиона по версии IBF.

Как это было: Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву чемпионский пояс WBC

Бой длился всего десять раундов, в которых оба боксеров сражались фактически на равных. Но именно в десятом раунде Гвоздик трижды оказался в нокдауне, поэтому бой остановили.



Гвоздик проиграл российскому боксеру Бетербиеву / фото: trboxing

Чем знаково это поражение? Во-первых, для Гвоздика оно стало первым на профессиональном уровне. До этого в 17 боях он только побеждал. Во-вторых, Гвоздик побеждал Бетербиева по количеству очков, и мог получить титул чемпиона, если бы не нокдауны.

Недавно Александр Гвоздик заявил, что хочет снова стать чемпионом мира после этого проигрыша.

Однако год прошел для боксера плодотворно: в рейтинге 2019 года самых высокооплачиваемых украинских боксеров Александр Гвоздик занял третье место.

Молодежная сборная Украины по футболу на отборе Евро-2021

Евро-2021 для сборных U-21 проведут в Словении и Венгрии. У украинцев шансов попасть туда откровенно мало. А все из-за ряда проигрышей.

Первое поражение: Сборная Украины неожиданно проиграла финнам в отборе молодежного Евро-2021

Хронология поражений. В первом матче отбора 6 сентября в Запорожье "сине-желтые" проиграли финнам 0:2. 10 октября сборная Румынии принимала украинцев на своем поле. Матч закончился поражением для нашей команды – 0:3.



Молодежная сборная Украины проиграла Финляндии/ фото: ffu.ua

И наконец 15 ноября на "Арене-Львов" сборная Украины уступила сверстникам из Дании – 2:3

У украинцев осталось три очка после четырех сыгранных матчей. Украина на четвертом месте в группе, ее опережают Дания, Румыния и Финляндия. Позади украинской сборной расположены Мальта и Северная Ирландия.

Следующий матч сборная Украины проведет с Мальтой – 27 марта 2020 года.

"Динамо" в еврокубках

В сезоне 2019/20 "Динамо" не сумело пробиться в Лигу чемпионов. На этот раз на пути стал бельгийский "Брюгге". После этого своего поста лишился главный тренер Александр Хацкевич. А его место занял Алексей Михайличенко. "Динамо" же отправилось в Лигу Европы. Здесь киевлянам достаточно повезло со жребием, где им выпали шведский "Мальме", датский "Копенгаген" и швейцарский "Лугано". "Динамо" прогнозировали первое место в группе. Они даже стартовали с домашней победы в матче против "Мальме". Но она стала единственной для "Динамо".



"Динамо" надо было победить "Лугано" / фото: iSport.ua

После этого была неожиданная ничья с "Лугано", дважды по 1:1 с "Копенгагеном" и поражение от "Мальме". Сам матч стал бенефисом легендарного игрока шведского клуба Розенберга, который проводил последний домашний матч. Он в этой игре оформил дубль и принес победу "Мальме". Все решалось в последнем туре. "Динамо" надо было побеждать скромный "Лугано" дома с разницей в два гола. А вышло так, что игроки украинского клуба спаслись от позорного поражения аж на 90+4 минуте. Но вылетели из лиги Европы. Поэтому фанаты "Динамо" не увидят еврокубков весной 2020 года.

Полный обзор здесь: "Динамо" уступило "Мальме" 7 голов, удаление и победный гол в компенсированное время

"Шахтер" в еврокубках

Донецкий "Шахтер", как чемпион Украины, в Лиге чемпионов стартовал сразу с группового этапа. Команде немного повезло с жеребьевкой. Хотя им третий раз подряд в группе выпал английский "Манчестер Сити". Еще две команды – итальянская "Аталанта" и хорватское "Динамо". Так что шансы выйти из группы у команды были. Домашнее поражение от "Манчестер Сити" было болезненным, но ожидаемым. А после этого команда начала набирать очки не так мастерством, как морально волевыми качествами. Сначала несколько сенсационно обыграла на выезде "Аталанту". Победный гол был забит на 90+5 минуте. Но вместо того, чтобы продолжить победное шествие в домашнем матче против "Динамо", команда сыграла вничью. Здесь стоит отметить странный эпизод, когда голкипер "горняков" Пятов по непонятным причинам сбил в своей штрафной соперника, тем самым заработав пенальти в свои ворота. И все же команда спаслась от поражения.





Матч в "Загребе с "Динамо" тоже выдался неоднозначным. На 74-й минуте счет был равным 1:1, а хозяева остались в меньшинстве. Вместо того, чтобы дожать их, Марлос получил ненужное удаление, после чего "Динамо" забило дважды. И снова "горняки" спаслись благодаря морально-волевым качествам – Мораес забил 90+3 минуте, а Пятов заработал пенальти у противоположных ворот на 90+5 минуте. Гол, который принес ничью, Тете забил на 90+8 минуте с пенальти.

Неожиданной стала ничья с "Манчестер Сити" на выезде. Она подарила шанс "Шахтеру" выйти из группы. Для этого надо было дома не проиграть "Аталанте", и ждать, что "МанСити" победит на выезде "Динамо". Английская команда со своей задачей справилась на отлично. В отличие от "Шахтера". Команда проиграла дома 0:3. И если первый гол – это несчастный случай, то удаление Додо, который подвел команду таким не назовешь.

Уже после этого гости добили команду. Кроме вылета из Лиги чемпионов, этот матч вскрыл сложные отношения между футболистами. После матча поссорились Тарас Степаненко и капитан "горняков" Тайсон. Бразилец же стремится покинуть украинский клуб.

Анализ: Позорное поражение "Шахтера" и вылет "Динамо" могут оставить Украину без Лиги чемпионов 2021