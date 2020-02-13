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Назревает конфликт: француз Фуркад жестко отреагировал на слова бывшей биатлонистки

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Мартен Фуркад / https://pl.shotoe.com/

Легендарный биатлонист Мартен Фуркад ответил на обвинения со стороны российской олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что российских биатлонистов несправедливо обвиняют в допинге. Сама же Резцова была дисквалифицирована из-за выявления запрещенных препаратов в ее крови.

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По словам бывшей спортсменки, иностранные биатлонисты тоже используют медицинские препараты, но удачно это скрывают.

Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое – норвежцы,
– заявила россиянка.

Француз времени не терял и быстро ответил на такие слова биатлонистки.

"Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм. У нее он есть", – ответил Мартен Фуркад в своем Twitter.

55-летняя Анфиса Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону и олимпийской чемпионкой по лыжным перегон. Завершила профессиональную карьеру спортсменка в 2002 году.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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