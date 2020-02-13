Назревает конфликт: француз Фуркад жестко отреагировал на слова бывшей биатлонистки

Легендарный биатлонист Мартен Фуркад ответил на обвинения со стороны российской олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что российских биатлонистов несправедливо обвиняют в допинге. Сама же Резцова была дисквалифицирована из-за выявления запрещенных препаратов в ее крови.

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По словам бывшей спортсменки, иностранные биатлонисты тоже используют медицинские препараты, но удачно это скрывают.

Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое – норвежцы,

– заявила россиянка.

Француз времени не терял и быстро ответил на такие слова биатлонистки.

"Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм. У нее он есть", – ответил Мартен Фуркад в своем Twitter.

Hopefully not all the former athletes become senile. That one does... — Martin Fourcade (@martinfkde) February 13, 2020

55-летняя Анфиса Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону и олимпийской чемпионкой по лыжным перегон. Завершила профессиональную карьеру спортсменка в 2002 году.