Назвал бы это финалом года, – Зинченко о матче с Португалией

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / facebook.com/UaNationalFootball

Лидер сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от поединка против Португалии в рамках отбора Евро-2020. Команды встретятся 14 октября в Киеве.

Футболист заявил, что команда не боится Португалии несмотря на то, что они являются действующими чемпионами Европы и победителями Лиги наций.

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Назвал бы этот матч финалом года. Эта встреча будет решать многое. Мы можем завоевать путевку на Евро. Мы лидеры группы, играем дома, будет полный стадион. Чего нам бояться? Тем более, мы уже против них играли. Да, это действующий чемпион Европы, они выиграли Лигу наций. Но нет ничего такого, чего бы мы боялись,
– цитирует Зинченко сайт каналов "Футбол 1/2".

В сборной Португалии также настроены на положительный результат. Звездный полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью заявил, что команда приехала в Киев за победой.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что его команда думала об игре с Украиной уже после второго гола в ворота Люксембурга.

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Поединок Украина – Португалия состоится 14 октября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Главным арбитром матча будет Энтони Тейлор.

Последние новости о матче Украина – Португалия читайте здесь.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020 Сборная Украины по футболу Украина – Португалия Александр Зинченко
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