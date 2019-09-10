Назвали зарплаты футболистов в Италии: стало известно, сколько зарабатывают Малиновский и Шахов

Авторитетное издание La Gazzetta dello Sport опубликовало зарплаты футболистов в чемпионате Италии. Среди них есть украинцы Руслан Малиновский и Евгений Шахов.

La Gazzetta dello Sport подтвердила, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получает 1 миллион евро в год.

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В своем клубе он делит 6-е место с Симоном Кьером, выше них Дуван Сапата (1,8 миллиона евро), Алехандро Гомес (1,8 миллиона евро), Луис Мюриэль (1,8 миллиона евро), Иосиф Иличич (1,5 миллиона евро) и Марио Пашалич (1,3 миллиона евро).

Хавбек "Лечче" Евгений Шахов получает 800 тысяч евро в год – второй результат в команде. Такая же зарплата у Луки Россеттини, Панайотиса Тахцидиса и Филиппо Фалько.

Самая высокая зарплата у Кумы Бабакара, Ромарио Бензара и Джанелла Імбули – по 1 миллиону евро.

Самую высокую зарплату в чемпионате Италии имеет звездный португалец Криштиану Роналду, защищающий цвета "Ювентуса". Он зарабатывает 31 миллион евро. В целом "Ювентус" больше всего тратит в Италии на зарплаты футболистов.



Инфографика La Gazzetta dello Sport