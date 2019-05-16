Назван еще один кандидат на пост главного тренера "Динамо"

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Юрий Калитвинцев
Юрий Калитвинцев / GETTY IMAGES

Киевское "Динамо" как одного из кандидатов на пост главного тренера клуба с нового сезона рассматривает Юрия Калитвинцева.

Как сообщает Sport Arena, 51-летний специалист не является приоритетным вариантом для "Динамо".

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В первую очередь "Динамо" рассчитывает, что главным тренером со следующего сезона будет нынешний спортивный директор клуба Алексей Михайличенко. Но в случае его отказа руководители "бело-синих" обратятся к кандидатуре Калитвинцева.

Последним клубом Калитвинцева было московское "Динамо". Контракт с клубом специалист расторг в октябре 2017 года. Калитвинцев возглавлял сборную Украины U-19 и "Волгу". Также специалист был исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

Контракт нынешнего главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича истекает в конце этого сезона. Пока не известно, продлит ли клуб соглашение с белорусским специалистом. За два года в "Динамо" Хацкевич выиграл только Суперкубок Украины (2018).

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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