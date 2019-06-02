Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов: выбор вас удивит

Официальный сайт УЕФА назвал игрока матча в финале Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Им стал защитник "красных" Вирджил ван Дайк.

При этом защитник не отдал ни одного результативного паса и не забил гол.

К слову: "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, обыграв "Тоттенхэм"

Но, как объяснили свое решение в УЕФА, "спокойствие ван Дайка пронизывало линию защиты "Ливерпуля", что сыграло огромную роль в еще одном "чистом" матче команды".

В прошлом сезоне игроком финала был признан полузащитника "Реала" Гарет Бэйл. Он оформил дубль в ворота "Ливерпуля".

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Последний же защитник получал это звание в 2016 году. Это был Серхио Рамос из "Реала". Он тогда в финале забил единственный гол своей команды, а "Реал" победил другой мадридский клуб – "Атлетико" – в серии пенальти. При этом, когда эти команды ("Реал" и "Атлетико") встречались в финале 2014 года, и гол Рамоса помог перевести игру в овертайм, победу одержал "Реал", лучшим игроком был признан Анхель Ди Мария.