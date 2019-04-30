Назван лучший защитник и снайпер чемпионата Украины по баскетболу
После окончания последнего матча плей-офф Суперлиги, в котором "Запорожье" отвоевало бронзовые награды у "Днепра", были награждены лучшие защитники и снайперы чемпионата Украины.
Лучшим защитником чемпионата Украины был признан лидер "Днепра" Александр Мишула. 27-летний баскетболист в этом сезоне набирал 15.8 очка, делал 4.3 передачи и 2.3 подбора (РЕ 12.9).
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Также свою награду получил защитник Запорожья Малик Трент, который стал самым результативным игроком сезона. В сумме американец в 40 матчах набрал 689 очков, что является лучшим показателем Суперлиги Пари-Матч. Трент набирал 17.2 очка, делал 4.8 подбора и 4.1 передачи (РЕ 19.2).
Источник: 24 канал
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