Назван победитель Golden Boy-2019, украинец Лунин – в топ-15
Футболист "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы в 2019 году по версии Tuttosport. Украинский футболист Андрей Лунин разместился на 15-й строчке.
20-летний футболист занял первое место в рейтинге, получив 332 голоса, сообщает tuttosport.com.
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Что известно о Фелише?
Португалец перешел в "Атлетико" летом из "Бенфики" за 127 миллионов евро. В Ла Лиге Жоау провел 13 матчей и забил 3 мяча. Также в активе футболиста 6 матчей за сборную.
На втором месте вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо (175), третий – полузащитник "Байера" Кай Хавертц (75).
Топ-5:
1. Жоау Фелиш ("Атлетико") – 332
2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) – 175
3. Кай Хаверц ("Байер") – 75
4. Эрлинг Холланд ("СБ Зальцбург") – 74
5. Маттейс де Лигт ("Ювентус") – 71.
...
15. Андрей Лунин ("Вальядолид", в аренде из "Реала) – 11 голосов.
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим итальянским футболистом не старше 21 года.
Что такое Golden Boy?
Ежегодная награда лучшему футболисту Европы до 21 года. Вручается с 2003 года. Награда была учреждена главным редактором газеты Tuttosport.
Первым обладателем стал Рафаэль ван дер Варт с "Аякса". Украинские футболисты никогда не выигрывали награду.