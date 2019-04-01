Назван следующий соперник Гвоздика, на пути боя может стать россиянин
Украинский боксер Александр Гвоздик, который владеет поясом WBC в полутяжелом весе, скорее всего, следующий бой проведет против обязательного претендента.
Им является американец Маркус Браун, который планирует воспользоваться правом обязательного претендента.
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Американец хочет попробовать отобрать титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, сообщает RingPolska. По данным ресурса, бой состоится осенью 2019 года.
Ожидается, что сначала, в июне, Браун проведет поединок с ветераном ринга из Канады Жаном Паскалем.
У американца есть право выбора сражаться за два титутла. Кроме WBC, Браун, который является "временным" чемпионом WBA может встретиться с действующим чемпионом мира по версии WBA россиянином Дмитрием Биволом. Обе возможности Брауну подарила январская победа над экс-чемпионом мира в двух дивизионах шведом Баду Джеком.
У чемпиона по версии WBA россиянина Дмитрия Бивола также рассматривают возможность проведения боя с Брауном, но никаких договоренностей с американцем не имеют. Менеджер боксера Вадим Корнилов заявил, что они готовы драться с американцем.
Уже прошло 12 месяцев с тех пор, как Дмитрий провел обязательную защиту титула. Так что WBA вполне может назначить следующего обязательного претендента. Мы готовы драться с Брауном, но не понимаем его движений. Не видим, чтобы он был заинтересован в поединке с Биволом. Напрашивается вопрос, а зачем тебе тогда был нужен бой за "временный" титул с Баду Джеком?,
– цитирует менеджера Бивола vRINGe.
Частично информацию подтверждает и сам Бивол в интервью корреспонденту ТАСС: "бой с Брауном на данный момент не подтвержден. Планируем, что следующий поединок пройдет не раньше конца августа".
В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии провел свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу. Гвоздик завоевал пояс WBC 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона.
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