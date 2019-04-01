Назван следующий соперник Гвоздика, на пути боя может стать россиянин

18 Читати новину українською
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / boxingscene.com

Украинский боксер Александр Гвоздик, который владеет поясом WBC в полутяжелом весе, скорее всего, следующий бой проведет против обязательного претендента.

Им является американец Маркус Браун, который планирует воспользоваться правом обязательного претендента.

 Смотрите также: Американский боксер жестко нокаутировал соперника: видео

Американец хочет попробовать отобрать титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, сообщает RingPolska. По данным ресурса, бой состоится осенью 2019 года.

Ожидается, что сначала, в июне, Браун проведет поединок с ветераном ринга из Канады Жаном Паскалем.

У американца есть право выбора сражаться за два титутла. Кроме WBC, Браун, который является "временным" чемпионом WBA может встретиться с действующим чемпионом мира по версии WBA россиянином Дмитрием Биволом. Обе возможности Брауну подарила январская победа над экс-чемпионом мира в двух дивизионах шведом Баду Джеком.

У чемпиона по версии WBA россиянина Дмитрия Бивола также рассматривают возможность проведения боя с Брауном, но никаких договоренностей с американцем не имеют. Менеджер боксера Вадим Корнилов заявил, что они готовы драться с американцем.

Уже прошло 12 месяцев с тех пор, как Дмитрий провел обязательную защиту титула. Так что WBA вполне может назначить следующего обязательного претендента. Мы готовы драться с Брауном, но не понимаем его движений. Не видим, чтобы он был заинтересован в поединке с Биволом. Напрашивается вопрос, а зачем тебе тогда был нужен бой за "временный" титул с Баду Джеком?,
– цитирует менеджера Бивола vRINGe.

Частично информацию подтверждает и сам Бивол в интервью корреспонденту ТАСС: "бой с Брауном на данный момент не подтвержден. Планируем, что следующий поединок пройдет не раньше конца августа".

В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии провел свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу. Гвоздик завоевал пояс WBC 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
Выборы президента Украины 2019: сколько украинцев проголосовало
сегодня
39814
Теги: Спорт Александр Гвоздик Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Леклер лишь третий
31 марта 20:24 Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Леклер лишь третий
74
Гвоздик – Нгумбу: видео боя
31 марта 07:44 Гвоздик – Нгумбу: видео боя
2240
"Челси" победил "Кардифф" благодаря голу на последней минуте матча: видео
31 марта 18:17 "Челси" победил "Кардифф" благодаря голу на последней минуте матча: видео
86
Ракицкий забил бомбезний первый гол за "Зенит": видео
31 марта 16:24 Ракицкий забил бомбезний первый гол за "Зенит": видео
804
Вратарь "Милана" пропустил курьезный гол на первой минуте: видео
31 марта 13:54 Вратарь "Милана" пропустил курьезный гол на первой минуте: видео
231
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук