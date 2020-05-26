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Названа сумма, за которую "Динамо" готово отпустить Цыганкова: итальянцы в шоке

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Віктор Циганков
Віктор Циганков / ФК "Динамо"

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский заявил, что по его информации в "Динамо" не готовы расставаться с атакующим полузащитником Виктором Цыганкова дешевле, чем за 20 миллионов евро.

В свою очередь, представители итальянских клубов Серии А готовы заплатить за футболиста "Динамо" лишь 12-13 млн евро. Соответствующую информацию Спиваковский озвучил в новом видео на Youtube-канале "ТаТоТаке".

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Люди, близкие к итальянским клубам, на мой запрос ответили, что в Италии за Цыганкова сейчас реально могли бы дать 12-13 млн евро.

Почему ниже его рыночной стоимости? Во-первых, игрок не из ЕС – нужно кого-то выгнать, для того чтобы принять Цыганкова. Во-вторых, сейчас карантин – цены вообще посыпятся. Третье – травмы, у него этот момент в голове останется. Но, по моей информации, "Динамо" не продаст Цыганкова дешевле, чем за 20 миллионов,
– заявил Михаил Спиваковский.

Также добавим, что по информации "Футбол 24", на 22-летнего украинца в Италии претендует только "Фиорентина".

Что известно о карьере Виктора Цыганкова

Цыганков дебютировал в "Динамо" в сезоне 2016/17, а после продажи Андрея Ярмоленко стал лидером атаки клуба. На сегодня в активе 22-летнего игрока 146 матчей за киевский клуб во всех турнирах, 53 гола и 45 результативных передач.

В ноябре 2016-го Цыганков дебютировал в сборной Украины и уже сыграл 20 матчей (3 забитых). Сейчас Transfermarkt оценивает Виктора в 16 миллионов евро.

  • Накануне появилась информация о травме вицекапитана "Динамо". Его возвращение ожидается в середине июня, то есть он пропустит игру с "Шахтером" в рамках 24 тура.

 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Виктор Цыганков Динамо Спорт Футбол
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