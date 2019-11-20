Названа зарплата Моуринью: португалец вошел в топ-5 оплачиваемых тренеров мира

Жозе Моуринью возглавил "Тоттенхэм" и стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире. 56-летний португалец будет зарабатывать 15 миллионов фунтов в год.

По информации Daily Mail, это почти вдвое больше зарплаты его 47-летнего предшественника Маурисио Почеттино.

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Контракт Моуринью с лондонцами рассчитан до конца сезона-2022/23.

Моуринью вошел в топ-5 высокооплачиваемых тренеров мира. Больше португальца зарабатывают только три тренера: Диего Симеоне ("Атлетико"), Эрнесто Вальверде ("Барселона") и Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити").

По данным СМИ, зарплаты вышеназванных тренеров такие:

Диего Симеоне – 39,6 миллиона евро в год Эрнесто Вальверде – 24 миллиона евро в год Пеп Гвардиола – 22,8 миллиона евро в год

После Моуринью, который будет зарабатывать в Лондоне 15 миллионов фунтов в год, идет Карло Анчелотти с "Наполи". Его зарплата составляет 11,7 миллиона евро в год.

Жозе Моуриньо является одним из самых успешных тренеров в мире, который завоевал 25 трофеев. Он известен своей работой с "Порту", "Интером", "Челси", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед".

Он выиграл национальные чемпионаты четырех разных стран (Португалия, Англия, Италия и Испания) и является одним из трех тренеров, которые дважды выигрывали Лигу чемпионов с двумя клубами – "Порту" в 2004 году и "Интером" в 2010 году.

Он также трехкратный победитель Английской премьер-лиги с "Челси" (2005, 2006, 2015 годы).