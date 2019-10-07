Название клуба УПЛ на их стадионе заменили ругательным словом: фото 18+

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"Обновленный" логотип СК "Днепр-1" с дерьмом
"Обновленный" логотип СК "Днепр-1" с дерьмом / Фото из социальных сетей

В Днепре продолжается противостояние болельщиков, которые выступают против СК "Днепр-1". На этот раз они изменили логотип команды на стадионе и клубном автобусе.

Фанаты изменили название команды "Днепр-1" на "Дерьмо-1", подпись "спортивный клуб" на "спортивную аферу", а посередине логотипа использовали символическое изображение дерьма. Изображения были нанесены на стадионе, а также на автобусе.


Фанаты наклеили логотип с дерьмом на автобус

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Стоит отметить, что болельщики в Днепре не впервые выступают против СК "Днепр-1". Перед матчем с "Карпатами", который состоялся 20 сентября, на рекламных бигбордах в городе тоже заменили логотип команды на изображение дерьма.


Болельщики заклеили логотип "Днепр-1" емодзи дерьма

А во время матча сборной Украины в Днепре на стадионе вывесили баннер "УЕФА, "Днепр-1" – афера Коломойского".


Баннер на матче сборной Украины в Днепре

Как известно, Игорь Коломойский ранее был владельцем футбольного клуба "Днепр". В 2017 году по итогам сезона "Днепр" вылетел в Первую лигу, заняв одиннадцатое место в турнирной таблице. В ФИФА наложили санкции на команду и снизили днепрян еще на один дивизион из-за финансовых задолженностей. На сезон 2019-2020 команда даже не заявилась в любительский чемпионат. В то же время было создано СК "Днепр-1", который сейчас выступает в УПЛ.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Днипро-1
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