Конор МакГрегор получил соперника на бой в 2020 году

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Конор МакГрегор – с кем будет драться в 2020 году: имя соперника
Конор МакГрегор / twitter.com/ScrapDigest

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор получил следующего соперника. Ирландец возвращается в октагон 18 января 2020 года.

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал порталу TMZ, Конор должен драться в следующем поединке против Дональда Серроне.

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Мы планируем бой Конора с Дональдом Серроне. Третий номер рейтинга против пятого. 18 января в Лас-Вегасе,
– заявил Уайт.

Ранее МакГрегор сообщил, что возвращается в Октагон 18 января. Его бой состоится в Лас-Вегасе (США). Анонсируя возвращения в Октагон, Конор не стал раскрывать имя своего следующего соперника.

Последний бой МакГрегор провел на UFC 229, где проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

После боя произошло столкновение и обоих бойцов дисквалифицировали на 6 месяцев. После этого МакГрегор объявил об окончании карьеры, а впоследствии о ее возобновлении. Боев в рамках UFC он больше не проводил.

Кто такой Дональд Серроне?
36-летний американский боец ​​смешанных боевых искусств и бывший профессиональный кикбоксер, который выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории. Серроне провел 49 поединков, одержал 36 побед и потерпел 13 поражений.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Конор МакГрегор
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