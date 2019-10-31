Конор МакГрегор получил соперника на бой в 2020 году
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор получил следующего соперника. Ирландец возвращается в октагон 18 января 2020 года.
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал порталу TMZ, Конор должен драться в следующем поединке против Дональда Серроне.
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Мы планируем бой Конора с Дональдом Серроне. Третий номер рейтинга против пятого. 18 января в Лас-Вегасе,
– заявил Уайт.
Ранее МакГрегор сообщил, что возвращается в Октагон 18 января. Его бой состоится в Лас-Вегасе (США). Анонсируя возвращения в Октагон, Конор не стал раскрывать имя своего следующего соперника.
Последний бой МакГрегор провел на UFC 229, где проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.
После боя произошло столкновение и обоих бойцов дисквалифицировали на 6 месяцев. После этого МакГрегор объявил об окончании карьеры, а впоследствии о ее возобновлении. Боев в рамках UFC он больше не проводил.
Кто такой Дональд Серроне?
36-летний американский боец смешанных боевых искусств и бывший профессиональный кикбоксер, который выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории. Серроне провел 49 поединков, одержал 36 побед и потерпел 13 поражений.