Названы претенденты на лучший гол в Украине: видео

Украинская ассоциация футбола назвала трех претендентов на звание лучшего автора гола в Украине. Имя победителя назовут 2 декабря.

На победу претендуют Георгий Цитаишвили в матче за сборную Украины U-20, Надежда Иванченко за сборную Украины WU-17 или Сергей Сидорчук в матче за "Динамо".

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Видео претендентов на звание лучшего гола в Украине

Имя победителя будет названо 2 декабря во время церемонии "Футбольные звезды Украины". Начало торжеств в 19:00.