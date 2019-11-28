Названы претенденты на лучший гол в Украине: видео
Украинская ассоциация футбола назвала трех претендентов на звание лучшего автора гола в Украине. Имя победителя назовут 2 декабря.
На победу претендуют Георгий Цитаишвили в матче за сборную Украины U-20, Надежда Иванченко за сборную Украины WU-17 или Сергей Сидорчук в матче за "Динамо".
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Видео претендентов на звание лучшего гола в Украине
Имя победителя будет названо 2 декабря во время церемонии "Футбольные звезды Украины". Начало торжеств в 19:00.
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