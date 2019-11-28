Названы претенденты на лучший гол в Украине: видео

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Сидорчук празднует гол в ворота "Шахтера" / ФК "Динамо"

Украинская ассоциация футбола назвала трех претендентов на звание лучшего автора гола в Украине. Имя победителя назовут 2 декабря.

На победу претендуют Георгий Цитаишвили в матче за сборную Украины U-20, Надежда Иванченко за сборную Украины WU-17 или Сергей Сидорчук в матче за "Динамо".

К слову: Месси побил рекорд Лиги чемпионов в юбилейном матче за "Барселону": видео

Видео претендентов на звание лучшего гола в Украине

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обирай переможця серед фіналістів 2 грудня за допомогою SMS-голосування Одна з головних інтриг церемонії «Футбольні зірки України» - хто переможе у протистоянні кращих голів року: Георгій Цітаїшвілі U-20, Надія Іванченко WU-17 або Сергій Сидорчук «Динамо» Початок прямого ефіру на телеканалі «Футбол 1» о 19:00. Переглядай відео та віддавай свій голос 2 грудня. #уаф #футбольнізіркиукраїни2019

Допис, поширений UAF/УАФ (@ffukraine)

Имя победителя будет названо 2 декабря во время церемонии "Футбольные звезды Украины". Начало торжеств в 19:00.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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