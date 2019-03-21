Названы призовые теннисного турнира Ролан Гаррос: сколько заработает победитель

С 26 мая по 9 июня состоится Ролан Гаррос – открытый чемпионат Франции по теннису. В 2019 году участники турнира разыграют 42,661 миллиона евро призовых, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Каждый участник квалификации в зависимости от своих результатов на турнире получит от 7 до 24 тысяч евро. Попадание в основную сетку Ролан Гаррос гарантирует теннисистам 46 тысяч евро. Это на 15% больше, чем в 2018 году.

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За выход во второй круг соревнований теннисисты получат 87 тысяч евро, за попадание в третий круг – 143 тысячи евро. По 243 тысячи евро получат те, кто пробьется в третий круг соревнований.

Участники четвертьфиналов Ролан Гаррос заработают по 415 тысяч евро. За выход в полуфинал – еще по 590 тысяч евро. Финалисты получат по 1,18 миллиона евро. Победитель турнира обогатится на 2,3 миллиона евро.

В 2018 году Ролан Гаррос выиграли Симона Халеп и Рафаэль Надаль. Лучший результат из украинок тогда показала Леся Цуренко, которая дошла до 1/8 финала. Элина Свитолина вылетела в третьем круге соревнований. Катерина Козлова преодолела первый круг турнира. Катерина Бондаренко же проиграла еще на старте. Ангелина Калинина и Марта Костюк не сумели пробиться на турнир через квалификацию.