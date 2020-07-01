Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) внесет изменения в трансляцию матчей команд. Все поединки болельщики смогут посмотреть с небольшой задержкой, причиной таких нововведений стала ненормативная лексика игроков во время встречи.

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, что такие изменения будут из-за того, что матчи будут проходить без зрителей, цитирует CBS Sports.

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Интересные нововведения

По его словам, дело в том, что без зрителей микрофоны особенно восприимчивы к тому, что баскетболисты будут говорить на площадке во время поединка.

Поэтому организаторы матчей хотят вырезать нецензурные высказывания игроков, а потом запускать картинку в эфир.

Баскетболисты привыкли к тому, что их слова не слышно из-за большого шума от болельщиков.

Возможно, теперь им придется немного контролировать свою речь, зная, что слова будут подхвачены микрофонами. Вероятно, мы будем вынуждены транслировать матчи с небольшой задержкой,

– заявил Сильвер.

Ориентировочная дата восстановления НБА – 31 июля. 22 команды доиграют сезон на базе развлекательного парка "Диснейворлд" в Орландо.

Добавим, что звезда лиги НБА Кайри Ирвинг из "Бруклин Нетс" изо всех сил пытается сорвать восстановление сезона. Баскетболист не хочет быть связанным с систематическим расизмом и другими проблемами.

Добавим, что такую позицию Ирвинга не поддерживает ряд баскетболистов, которые сохраняют хорошие шансы на успех в плей-офф.