НБА: "Милуоки" выиграли второй матч финала Восточной конференции

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Яннис Адетокумбо
Яннис Адетокумбо / twitter Milwaukee Bucks

В плей-офф НБА сыграли второй финальный матч Восточной конференции. "Милуоки" вновь уверенно обыграл "Торонто", несмотря на эффектную игру Кавая Лэнарда. А все благодаря невероятной игре Адетокунбо.

Яннис Адетокумбо в этом матче набрал 30 очков. До этого грек еще добавил 17 подборов и 5 передач. Больше никто из игроков обеих команд не оформили дабл-дабл в этой игре.

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Что касается самого матча, то "Милуоки" захватили инициативу с самого начала, и не отпустили ее до финальной сирены. Команда решила не повторять ошибок предыдущего матча, когда победу "Милуоки" одержали лишь благодаря невероятному рывку 10:0 в конце матча. На этот раз преимущество "Бакс" доходило и до +28.

Милуоки – Торонто 125:103 (35:21, 29:18, 31:39, 30:25). Счет в серии 2:0

Теперь серия переезжает в Торонто. Команды сыграют первый матч в воскресенье, 19 мая (ночь на 20 мая в Украине)

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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