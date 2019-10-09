НБА может потерять 4 миллиарда долларов из-за скандала в Китае

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"Хьюстон" рискует потерять китайский рынок
"Хьюстон" рискует потерять китайский рынок / twitter.com/HoustonRockets

Ситуация вокруг скандала между НБА и Китаем пока не решена. Лига может потерять один из крупнейших зарубежных рынков.

Что за скандал между НБА и Китаем?

Напомним, все началось с того, что генеральный менеджер команды НБА "Хьюстон Рокетс" Дэрил Мори поддержал протестующих в Гонконге. В Китае из-за этого выразили протест. Однако представитель НБА поддержал право игроков и членов команды свободно высказываться. В Китае это восприняли совсем иначе, из-за чего начался бойкот.

Больше об этом: Твит менеджера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае

Каковы потери?

Это привело к тому, что компания Tencent, которая купила права на показ матчей НБА в Китае за 1,5 миллиарда долларов, отказалась показывать предсезонные игры. А в целом в сервисе предложили своим клиентам, купившим подписку на матчи "Хьюстона", бесплатно поменять ее на другие команды НБА.

В то же время Nike убрала в своих китайских магазинах форму "Хьюстона" из продажи.

Сотрудничество с этой командой уже приостановили некоторые китайские компании.

Компания Fadeaway World оценила китайский рынок НБА в 4 миллиарда долларов. Для примера, седьмой матч финальной серии НБА смотрел 21 миллион китайцев в прямом эфире. Поэтому, если конфликт не удастся решить, то лига просто потеряет эти деньги. Не все сразу, но отток сторонников будет значительный. Ведь "Хьюстон" была второй по популярности командой в Китае из-за того, что в свое время там играл легендарный Яо Мин.

Дело дошло до того, что в Китае задержали местного жителя, фаната команды "Хьюстон", который в соцсети угрожал сжечь флаг КНР.

Почему в Китае так обиделись на "Хьюстон Рокест"

Ситуацию прояснил новый владелец "Бруклин Нетс" — китайский миллиардер Джозеф Цай. Все из-за того, как в Китае оценивают ситуацию с протестами в Гонконге.

"Существует ли проблема в том, что люди могу свободно высказывать свое мнение? Эта свобода — часть американской ценности, а НБА прогрессивно предоставляет игрокам и другим сотрудникам право высказываться по разным вопросам. Проблема в том, что в некоторых странах есть определенные темы, говорить о которых опасно, и это может привести к неприятным последствиям. Поддержка сепаратистов в Китае — одна из таких тем, причем не только для правительства, но и для граждан Китая. Западные СМИ часто игнорируют тот факт, что китайская нация едина, когда разговор заходит о территориальной целостности страны. Это не подлежит дискуссии.

Китай подвергался нападениям разных стран, включая Великобританию и Японию. В результате Гонконг отошел к британцам как колония. В китайской психологии есть особый пункт, когда речь идет о разделе территории страны. Когда затрагивают тему сепаратистов, в Китае чувствуют стыд и гнев из-за иностранной оккупации. Вот почему твит Дэрила Мори так повлиял на отношения НБА и Китая. Я не знаком с ним, но уверен, что он отличный менеджер, я верю в извинения с его стороны и слова о том, что он не владел достаточной информацией по этому вопросу. Но последствия инцидента будут ощущаться еще очень долго", — написал Джозеф Цай.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Протесты в Гонконге Китай Новости Спорта NBA Баскетбол Спорт
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