НБА может потерять 4 миллиарда долларов из-за скандала в Китае

Ситуация вокруг скандала между НБА и Китаем пока не решена. Лига может потерять один из крупнейших зарубежных рынков.

Что за скандал между НБА и Китаем?

Напомним, все началось с того, что генеральный менеджер команды НБА "Хьюстон Рокетс" Дэрил Мори поддержал протестующих в Гонконге. В Китае из-за этого выразили протест. Однако представитель НБА поддержал право игроков и членов команды свободно высказываться. В Китае это восприняли совсем иначе, из-за чего начался бойкот.

Больше об этом: Твит менеджера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае

Каковы потери?

Это привело к тому, что компания Tencent, которая купила права на показ матчей НБА в Китае за 1,5 миллиарда долларов, отказалась показывать предсезонные игры. А в целом в сервисе предложили своим клиентам, купившим подписку на матчи "Хьюстона", бесплатно поменять ее на другие команды НБА.

В то же время Nike убрала в своих китайских магазинах форму "Хьюстона" из продажи.

After Daryl Morey's 'Free HK' tweet, not only Chinese businesses banned Rockets: In the Chinese version of Nike website, Houston Rockets is lost. When you type/click 'Houston Rockets' in the search bar, the results are Miami Heats, whose name in Chinese is similar with Rockets. pic.twitter.com/Rw0PM06dmL — Titan Sports Plus (@titan_plus) October 7, 2019

Сотрудничество с этой командой уже приостановили некоторые китайские компании.

The NBA and Houston Rockets lose more sponsors and partners in China. The list keeps getting longer...



Li Ning

Anta Sports

C-Trip

Tencent

Master Kong

Mengniu Dairy

Luckin Coffee

Ctrip

Shanghai Pudong Development Bankhttps://t.co/PxfkQUb6f2 — David Ingles (@DavidInglesTV) October 9, 2019

Компания Fadeaway World оценила китайский рынок НБА в 4 миллиарда долларов. Для примера, седьмой матч финальной серии НБА смотрел 21 миллион китайцев в прямом эфире. Поэтому, если конфликт не удастся решить, то лига просто потеряет эти деньги. Не все сразу, но отток сторонников будет значительный. Ведь "Хьюстон" была второй по популярности командой в Китае из-за того, что в свое время там играл легендарный Яо Мин.

Дело дошло до того, что в Китае задержали местного жителя, фаната команды "Хьюстон", который в соцсети угрожал сжечь флаг КНР.

A 25-year-old Houston Rockets fan in China was arrested after threatening to burn the Chinese flag in protest at the ongoing dispute between Beijing and the NBA team https://t.co/EMBOXsduqD — CNN (@CNN) October 9, 2019

Почему в Китае так обиделись на "Хьюстон Рокест"

Ситуацию прояснил новый владелец "Бруклин Нетс" — китайский миллиардер Джозеф Цай. Все из-за того, как в Китае оценивают ситуацию с протестами в Гонконге.

"Существует ли проблема в том, что люди могу свободно высказывать свое мнение? Эта свобода — часть американской ценности, а НБА прогрессивно предоставляет игрокам и другим сотрудникам право высказываться по разным вопросам. Проблема в том, что в некоторых странах есть определенные темы, говорить о которых опасно, и это может привести к неприятным последствиям. Поддержка сепаратистов в Китае — одна из таких тем, причем не только для правительства, но и для граждан Китая. Западные СМИ часто игнорируют тот факт, что китайская нация едина, когда разговор заходит о территориальной целостности страны. Это не подлежит дискуссии.

Китай подвергался нападениям разных стран, включая Великобританию и Японию. В результате Гонконг отошел к британцам как колония. В китайской психологии есть особый пункт, когда речь идет о разделе территории страны. Когда затрагивают тему сепаратистов, в Китае чувствуют стыд и гнев из-за иностранной оккупации. Вот почему твит Дэрила Мори так повлиял на отношения НБА и Китая. Я не знаком с ним, но уверен, что он отличный менеджер, я верю в извинения с его стороны и слова о том, что он не владел достаточной информацией по этому вопросу. Но последствия инцидента будут ощущаться еще очень долго", — написал Джозеф Цай.