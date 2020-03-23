НБА потеряет 1 миллиард долларов из-за коронавируса

Пандемия коронавируса может сильно ударить по Национальной баскетбольной лиге (НБА). В случае отмены остальных игр регулярного чемпионата НБА может потерять 1 миллиард долларов.

О возможных финансовых потерях НБА сообщает The Washington Post.

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Сезон в НБА прекращен как минимум на месяц. Однако существует большая вероятность, что чемпионат из-за коронавируса не восстановится раньше июня.

Что известно о коронавирусе в США? По состоянию на 22 марта было зафиксировано 34 276 случаев заражения коронавирусом во всех 50 штатах, 413 человек умерли.

В клубах НБА уже есть несколько зараженных коронавирусом баскетболистов. В частности, заражены игроки " Юты " Руди Гобер и Донован Митчелл.

При чем СМИ сообщают, что именно Гобер заразил Митчелла.

Коронавирус обнаружили у игрока "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда. Отметим, что в "Детройте" выступает украинец Святослав Михайлюка.

Также заражены четверо баскетболистов "Бруклин Нетс". Одним из тех, у кого тест оказался положительным, стал двукратный призер НБА Кевин Дюрант.

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