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НБА приостановила сезон из-за коронавируса у игроков "Юты Джаз"

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НБА приостановила все матчи на неопределенный срок из-за коронавируса. Согласно заявлению, один из игроков "Юты Джаз" сдал положительный результат на коронавирус.

В среду, 11 марта, было отложено проведение матча регулярного чемпионата НБА "Оклахома" – "Юта" в связи с тем, что у одного из баскетболистов был диагностирован коронавирус COVID-19. По предварительной информации, этим игроком стал 27-летний французский центровой "Юты" Руди Гобер.

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Впоследствии разыгрывающий защитник "Юты" Эммануэль Мудиай также сдал положительный тест на коронавирус.

Матч "Сакраменто" – "Новый Орлеан" был отменен из-за подозрения на коронавирус у одного из арбитров, который ранее на этой неделе работал на игре с участием "Джаз".

  • НБА приостановит проведение всех матчей регулярного чемпионата, начиная с четверга, 12 марта.
  • Ожидается, что 11 марта руководители НБА проведут специальное совещание, в ходе которого примут решение относительно дальнейших действий.


Мифы о коронавирусе / инфографика 24 кана

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 NBA Новости Спорта Спорт Баскетбол
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