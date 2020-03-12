НБА приостановила сезон из-за коронавируса у игроков "Юты Джаз"
НБА приостановила все матчи на неопределенный срок из-за коронавируса. Согласно заявлению, один из игроков "Юты Джаз" сдал положительный результат на коронавирус.
В среду, 11 марта, было отложено проведение матча регулярного чемпионата НБА "Оклахома" – "Юта" в связи с тем, что у одного из баскетболистов был диагностирован коронавирус COVID-19. По предварительной информации, этим игроком стал 27-летний французский центровой "Юты" Руди Гобер.
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Впоследствии разыгрывающий защитник "Юты" Эммануэль Мудиай также сдал положительный тест на коронавирус.
Матч "Сакраменто" – "Новый Орлеан" был отменен из-за подозрения на коронавирус у одного из арбитров, который ранее на этой неделе работал на игре с участием "Джаз".
- НБА приостановит проведение всех матчей регулярного чемпионата, начиная с четверга, 12 марта.
- Ожидается, что 11 марта руководители НБА проведут специальное совещание, в ходе которого примут решение относительно дальнейших действий.
Мифы о коронавирусе / инфографика 24 кана
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