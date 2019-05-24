НБА: "Торонто" неожиданно победил "Милуоки" на выезде и вышел вперед в финальной серии Востока

"Торонто" и "Милуоки" определяют более сильного в Восточной конференции НБА. После четырех сыгранных матчей и счета 2:2, серия вновь вернулась в "Милуоки". И победить дома "Бакс" не удалось.

Для "Милуоки" все началось хорошо. Команда захватила инициативу, и уже в первой четверти довела разрыв в счете до двузначного. Однако во второй четверти "Торонто" удался рывок, и все преимущество сошло на нет.

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Равная игра продолжилась и после большого перерыва. Поэтому все должно решаться в четвертой четверти. Здесь уже успех был на стороне гостей. "Помогла" в этом и травма лидера "Милуоки" Янниса Адетокунбо – он травмировал голеностопный сустав незадолго до конца матча. Но при счете 97:100 вышел на площадку помочь своей команде. Но ничего поделать не смог.

В итоге победа "Торонто", которая позволила команде выйти вперед в серии. Теперь следующий матч состоится на их площадке. И в случае победы, именно они сыграют в финале плей-офф НБА против "Голден Стейт".

Милуоки – Торонто 99:105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33). Счет в серии 2:3

Стоит отметить, что в этом матче Кавай Леонард с "Торонто" набрал 35 очков (забросил 5 из 8 трехочковых), а также сделал 9 передач и 7 подборов. Его партнер Паскаль Сиакам набрал лишь 14 очков, но сделал 13 подборов.

Адетокунбо же за матч набрал 24 очка, к которым добавил 6 передач и 6 подборов. Малкольм Брогдон же оформил дабл-дабл – 18 очков и 11 подборов.