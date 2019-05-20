НБА: "Торонто" вырвал победу у "Милуоки" во втором овертайме (видео)

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"Торонто" победили "Милуоки" в третьем матче финала Востока
"Торонто" победили "Милуоки" в третьем матче финала Востока / twitter Toronto Raptors

Третий матч серии между "Торонто" и "Милуоки" состоялся в Канаде. Предыдущие две игры выиграли "Бакс", так что "Торонто" нужно было сокращать отставание в финале Восточной конференции НБА.

"Торонто" с начала матча захватил инициативу. И первую четверть выиграли с разницей +9. Но "Милуоки" раз за разом сокращали этот отрыв. И уже в четвертой четверти даже сравняли счет. Но "Торонто" все же сумело выйти вперед на +5. Однако удержать это преимущество "Рэпторс" не сумели – точный штрафной бросок и две атаки – и финальная сирена зафиксировала ничейный результат.

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Победителя третьего матча пришлось определять в овертайме. Но одного командам оказалось мало, и они сыграли два овертайма. Там уже "Торонто" усилиями Кавая Леонарда дожал соперников.

Торонто – Милуоки 118:112 2OT (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 22:16). Счет в серии 1:2

Сам Леонард в этом матче набрал 36 очков и сделал 9 подборов. Он провел на площадке 52 минуты. Дубль-дубль в "Рэпторс" оформили Паскаль Сиакам (25 очков и 11 подборов) и Марк Газоль (16 очков и 12 подборов).

Больше всего подборов в матче сделал Яннис Адетокунбо – аж 23. Но баскетболист "Милуоки" набрал лишь 12 очков, к которым добавил 7 передач.

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Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол
Источник: 24 канал
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