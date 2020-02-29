НБА: украинский баскетболист Алексей Лень помог своей команде победить – видео
Украинский центровой Алексей Лень сыграл очередной матч в составе клуба НБА "Сакраменто Кингз". Украинец отметился удачными действиями в матче, что помогло его команде одержать победу во встрече.
Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень с 6 набранными очками в активе помог свои команде победить "Мемфис Гриззлис" – 104:101.
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В матче украинец отыграл чуть больше 16-ти минут в поединке, за которые успел сделать 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок.
Видеообзор матча смотрите видео:
"Сакраменто Кингз" в данный момент занимает 11-е место Западной конференции НБА.
В следующей игре, 2 марта, команда украинца встретится с клубом "Детройт Пистонз" другого украинского баскетболиста Святослава Михайлюка.
Добавим, что украинский баскетболист Алексей Лень сыграл дебютный матч за команду НБА "Сакраменто Кингс".
Это уже третья команда Леня в его заокеанской карьере – ранее украинский центровой выступал за "Финикс Санс" и "Атланту Хоукс". В этом году по условиям своего контракта украинец заработает в НБА 4,1 миллиона долларов.
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