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Не больше, чем хайп на Усике: чемпионка Украины бросила вызов Янине Соколовой

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Елена Колесник
Елена Колесник / boxing-mma.com

Украинская спортсменка Елена Колесник вызвала на бой телеведущую Янину Соколову. Многократная чемпионка Украины по боксу и девушка-боец смешанных единоборств (ММА) стала на защиту боксера Александра Усика.

Хайп на имени Усика

Колесник записала обращение, которое опубликовала в YouTube. Она ответила Янине Соколовой, которая сняла юмористический блог об Усике и заявила, что готова драться с боксером.

Узнайте больше РПЦ благословит ударить женщину, – Соколова ответила Усику

Спортсменка считает, что выпад Соколовой в адрес Усика – это желание "хайпануть" на имени боксера.

"Для чего? Чтобы поднять рейтинг своей лживой программы", – сказала Колесник.

Она убеждена, что каждый должен заниматься своим делом.

Спортсмен – тренироваться и выступать. Политик – защищать наших граждан, обеспечивать безопасность и рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию на территории всей страны,
– заявила спортсменка.

Девушка-боец сказала, что готова провести бой с Соколовой, если она того желает.

"Куда вы лезете Янина? Я уже не говорю о том, что вы в конце концов женщина и ведете себя ужасно. Если вы действительно хотите получить спортивный пендель или просто подраться, я предлагаю вам свои услуги. Как женщина – женщине. Давайте я выступлю вместо Саши", – отметила Елена

Спортсменку также возмущает, что Усику, другим спортсменам и публичным лицам задают вопрос "чей Крым".

Она убеждена, что этот вопрос нужно адресовать предыдущему президенту Украины Петру Порошенко и политикам.

Смотрите видео обращения Колесник

Что известно о Колесник

29-летняя украинская спортсменка. Мастер спорта Украины по боксу. Мастер спорта Украины по тайскому боксу.

В смешанных единоборствах одесситка дебютировала с победы в 2016 году. Всего провела 4 поединка и все выиграла.

Репутациях Колесник не самая чистая. В 2017 году украинка опубликовала совместное фото с россиянкой Марьяной Наумовой.


Колесник и Наумова / фото из инстаграма

Наумова получила звание "заслуженный мастер спорта" так называемой "ДНР" во время нелегального визита на оккупированный Россией Донбасс.

Также Наумова публиковала фото и видео с бывшим главарем так называемой "ДНР" Александром Захарченко и флагом сепаратистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#МыДонбасс

Допис, поширений Maryana Naumova (@maryana_n)

 

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик
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