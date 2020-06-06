Не дай Бог ему попасть туда, откуда я выбрался: экс-футболист сборной России ответил Алиеву
36-летний российский футболист "Урала" Павел Погребняк, который недавно переболел коронавирусной болезнью COVID-19, прокомментировал слова бывшего игрока сборной Украины Александра Алиева.
В апреле Алиев заявил, что считает коронавирус фейком, а потом ему самому пришлось сдавать тест после симптомов заболевания. 22 мая стало известно, что Погребняк сдал положительный тест на коронавирус, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает так же, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь людей, которые находятся у последней черты, многие из которых до того были в числе таких вот "умников",
– отметил Погребняк.
Добавим, что в среду, 3 июня, форвард выписался из больницы и рассказал, что его родные уже тоже переболели COVID-19, а теперь сдали повторный тест и ждут отрицательного результата.
Коронавирус в России: что известно
- В Российской Федерации за минувшие сутки зафиксировано 8 855 новых случаев заражения коронавирусом, в результате общее число инфицированных выросло до 458 689 человек.
- В российских регионах больше всего новых случаев заболевания за сутки было зарегистрировано в Москве (+1 992 лица), Подмосковье (+758), Петербурге (+347), Нижегородской (+321), Свердловской (+249) и Ростовской (+212) областях.
- За минувшие сутки умерли еще 197 пациентов с COVID-19. В общем с начала распространения инфекции в России умерли 5 725 человек. Выздоровели 221 388 человек (+8 708 за минувшие сутки).