36-летний российский футболист "Урала" Павел Погребняк, который недавно переболел коронавирусной болезнью COVID-19, прокомментировал слова бывшего игрока сборной Украины Александра Алиева.

В апреле Алиев заявил, что считает коронавирус фейком, а потом ему самому пришлось сдавать тест после симптомов заболевания. 22 мая стало известно, что Погребняк сдал положительный тест на коронавирус, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает так же, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь людей, которые находятся у последней черты, многие из которых до того были в числе таких вот "умников",

– отметил Погребняк.

Добавим, что в среду, 3 июня, форвард выписался из больницы и рассказал, что его родные уже тоже переболели COVID-19, а теперь сдали повторный тест и ждут отрицательного результата.

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