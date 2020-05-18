24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

"Не думаю, что он может с ними справиться": боксер назвал соперников, которые остановят Усика

- Читати новину українською
Александр Усик и Тони Белью
Александр Усик и Тони Белью / GETTY IMAGES

Битый Александром Усиком британец Тони Белью скептически относится к шансам украинца в супертяжелом весе. Белью назвал боксеров, которых Усику не под силу победить.

В интервью talkSPORT Тони назвал Александра Усика лучшим боксером, с которым он сражался за профессиональную карьеру. Усик нокаутировал британца 10 ноября 2018 года.

Это интересно Он бы отправил в нокаут Усика: американец Миллер назвал того боксера, это не Джошуа

Британец назвал Усика феноменальным боксером в плане ловкости рук и работы ног.

Он блестящий боец ​​и отличный парень. Усик доминировал в тяжелом весе и хочет повторить успех в супертяжелом весе,
– сказал Тони.

Белью считает, что Усик – это реальная угроза для боксеров супертяжелого дивизиона.

Но одновременно Тони, который завершил карьеру после поражения Усику, убежден, что украинцу не удастся победить Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.

Я не думаю, что он может с ними справиться. Это единственное опасение. Поймите, Джошуа и Фьюри – очень большие ребята. Но для любого бойца такого телосложения Усик будет серьезной задачей, решить которую будет непросто,
– сказал Белью.

  • Скептически относится к шансам Усика в супертяжелом весе британский боксер Диллиан Уайт. Он убежден, что Усику не под силу преодолеть Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.
  • Зато известный американский тренер Тедди Атлас выразил убеждение, что Усик может стать чемпионом мира в двух весовых категориях, как в свое время Эвандер Холифилд.
  • Еще один британец Дэвид Хэй рассказал, что дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна его не впечатлил. Он считает, что поединок с Чисорой станет тестом для украинца.
  • Поединок Усика с Чисорой должен был состояться 30 мая в Лондоне. Но бой перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.
 

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Михаил Гема
Теги: Александр Усик Новости Спорта Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Тайсон избил мужчину в тюрьме: история "Железного Майка"
сегодня , 11:56 Тайсон избил мужчину в тюрьме: история "Железного Майка"
Михайло Гема
Социальная дистанция: Мюллер дал пинка главному тренеру "Баварии" – фото
сегодня , 11:06 Социальная дистанция: Мюллер дал пинка главному тренеру "Баварии" – фото
Михайло Гема
"Он в форме": известный боксер уверен, что Кличко нокаутирует соперников после возвращения
17 мая , 17:22 "Он в форме": известный боксер уверен, что Кличко нокаутирует соперников после возвращения
Михайло Гема