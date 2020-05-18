"Не думаю, что он может с ними справиться": боксер назвал соперников, которые остановят Усика
Битый Александром Усиком британец Тони Белью скептически относится к шансам украинца в супертяжелом весе. Белью назвал боксеров, которых Усику не под силу победить.
В интервью talkSPORT Тони назвал Александра Усика лучшим боксером, с которым он сражался за профессиональную карьеру. Усик нокаутировал британца 10 ноября 2018 года.
Это интересно Он бы отправил в нокаут Усика: американец Миллер назвал того боксера, это не Джошуа
Британец назвал Усика феноменальным боксером в плане ловкости рук и работы ног.
Он блестящий боец и отличный парень. Усик доминировал в тяжелом весе и хочет повторить успех в супертяжелом весе,
– сказал Тони.
Белью считает, что Усик – это реальная угроза для боксеров супертяжелого дивизиона.
Но одновременно Тони, который завершил карьеру после поражения Усику, убежден, что украинцу не удастся победить Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.
Я не думаю, что он может с ними справиться. Это единственное опасение. Поймите, Джошуа и Фьюри – очень большие ребята. Но для любого бойца такого телосложения Усик будет серьезной задачей, решить которую будет непросто,
– сказал Белью.
- Скептически относится к шансам Усика в супертяжелом весе британский боксер Диллиан Уайт. Он убежден, что Усику не под силу преодолеть Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.
- Зато известный американский тренер Тедди Атлас выразил убеждение, что Усик может стать чемпионом мира в двух весовых категориях, как в свое время Эвандер Холифилд.
- Еще один британец Дэвид Хэй рассказал, что дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна его не впечатлил. Он считает, что поединок с Чисорой станет тестом для украинца.
- Поединок Усика с Чисорой должен был состояться 30 мая в Лондоне. Но бой перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.
Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24