"Не думаю, что он может с ними справиться": боксер назвал соперников, которые остановят Усика

Битый Александром Усиком британец Тони Белью скептически относится к шансам украинца в супертяжелом весе. Белью назвал боксеров, которых Усику не под силу победить.

В интервью talkSPORT Тони назвал Александра Усика лучшим боксером, с которым он сражался за профессиональную карьеру. Усик нокаутировал британца 10 ноября 2018 года.

Это интересно Он бы отправил в нокаут Усика: американец Миллер назвал того боксера, это не Джошуа

Британец назвал Усика феноменальным боксером в плане ловкости рук и работы ног.

Он блестящий боец ​​и отличный парень. Усик доминировал в тяжелом весе и хочет повторить успех в супертяжелом весе,

– сказал Тони.

Белью считает, что Усик – это реальная угроза для боксеров супертяжелого дивизиона.

Но одновременно Тони, который завершил карьеру после поражения Усику, убежден, что украинцу не удастся победить Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.

Я не думаю, что он может с ними справиться. Это единственное опасение. Поймите, Джошуа и Фьюри – очень большие ребята. Но для любого бойца такого телосложения Усик будет серьезной задачей, решить которую будет непросто,

– сказал Белью.

Скептически относится к шансам Усика в супертяжелом весе британский боксер Диллиан Уайт. Он убежден, что Усику не под силу преодолеть Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.

Зато известный американский тренер Тедди Атлас выразил убеждение, что Усик может стать чемпионом мира в двух весовых категориях, как в свое время Эвандер Холифилд.

Еще один британец Дэвид Хэй рассказал, что дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна его не впечатлил. Он считает, что поединок с Чисорой станет тестом для украинца.

Поединок Усика с Чисорой должен был состояться 30 мая в Лондоне. Но бой перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24