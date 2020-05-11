Не Ломаченко: Теофимо Лопес встретится с другим соперником

Американский боксер Теофимо Лопес, который должен был встретиться с Василием Ломаченко 30 мая, проведет промежуточный бой. Вскоре Лопес может выйти на ринг в рамках возвращения боксерских поединков в США.

После успешного проведения шоу UFC 249 во Флориде, показанного на канале ESPN, ожидается, что вскоре вернется на канал и бокс, сообщает boxingnews24.com.

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Генеральный директор Top Rank Боб Арум заявил, что он объявит программу первых шоу после карантина.

Сообщалось, что на шоу выступят Шакур Стивенсон, Джамел Херринг и Теофимо Лопес.

Из-за ограничения на поездки в США в шоу примут участие только те боксеры, которые находятся в Америке. Поэтому соперником Теофимо Лопеса будет не Василий Ломаченко, а промежуточный оппонент.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес? Боксеры должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке (США). Из-за пандемии COVID-19 бой не состоится вовремя. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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