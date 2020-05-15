Не могут договориться: переход футболиста сборной Украины в иностранный клуб завис из-за Шахтера

Бельгийский "Брюгге" и "Шахтер" ведут переговоры по трансферу украинского футболиста Эдуарда Соболя. "Брюгге" пытается убедить "Шахтер" продать Соболя по более низкой цене.

Как сообщает Voetbalkrant, исполнительный директор "Брюгге" Винсент Маннаерт рассчитывает снизить трансферную цену до 3 миллионов евро.

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По информации бельгийского издания, "Шахтер" настаивает на сумме около 4 миллионов евро. Также сообщается, что "горняки" пока не идут навстречу в переговорах.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает украинца в 3,2 миллиона евро.

Соболь присоединился к "Брюгге" летом 2019 года и стал игроком основного состава. За бельгийцев Эдуард сыграл 36 матчей и отдал 4 результативные передачи.

Украинский журналист Михаил Спиваковский недавно сообщил, что трансфер Соболя в "Брюгге" на грани срыва.

По его информации, бельгийский клуб нашел талантливого игрока в Польше.

Соболь – воспитанник запорожского "Металлурга". С 2013 году игрок находится в системе "Шахтера".

Эдуарду не удалось закрепиться в основном составе донецкого клуба. Он играл в аренде в "Металлисте", "Заре", чешской "Славии" и "Яблонеце".

Соболь – игрок сборной Украины, за которую провел 12 матчей.

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