Не нагнетайте ситуацию: директор "Карпат" выступил с заявлением о коронавирусе в клубе
Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин прокомментировал информацию об эпидемии коронавируса в команде, из-за которой был перенесен матч против "Мариуполя".
Игроки львовян распущены по домам и ждут повторного тестирования на коронавирус. Матч с "Мариуполем" в воскресенье, 31 мая, не состоится.
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Дорогие друзья журналисты! Пожалуйста, не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. У меня просто волосы дыбом встают, когда я читаю о госпитализации, легионерах и прочих глупостях.
Мы движемся в соответствии с протоколом, находимся в постоянном контакте с УАФ и УПЛ. Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет. В понедельник еще раз все пройдут тестирование. Хуже всего, что сейчас может быть – это паника, вызванная вашими постами. Спасибо за понимание,
– написал Ящишин на своей странице в социальной сети Facebook.
Главное о ситуации в "Карпатах"
- "Карпаты" находятся на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе лишь 14 очков после 23 сыгранных туров.
- Зимой "Карпаты" могли стать народным клубом, однако в итоге процесс передачи прав городскому совету был провален.
- Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук выкупил долю Петра Дыминского во львовском клубе.