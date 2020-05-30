Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин прокомментировал информацию об эпидемии коронавируса в команде, из-за которой был перенесен матч против "Мариуполя".

Игроки львовян распущены по домам и ждут повторного тестирования на коронавирус. Матч с "Мариуполем" в воскресенье, 31 мая, не состоится.

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Дорогие друзья журналисты! Пожалуйста, не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. У меня просто волосы дыбом встают, когда я читаю о госпитализации, легионерах и прочих глупостях.



Мы движемся в соответствии с протоколом, находимся в постоянном контакте с УАФ и УПЛ. Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет. В понедельник еще раз все пройдут тестирование. Хуже всего, что сейчас может быть – это паника, вызванная вашими постами. Спасибо за понимание,

– написал Ящишин на своей странице в социальной сети Facebook.

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