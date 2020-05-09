Не тебе решать, чей Крым: украинский борец вызвал Усика на бой без правил – видео

Малоизвестный украинский борец Богдан Грицай раскритиковал своего соотечественника, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и Олимпийского чемпиона Александра Усика (17-0, 13 КО) за политические взгляды.

Спортсмен осудил Сашу за его отношение к России и вызвал на бой без правил. Соответствующее видеообращение Грицай опубликовал на Youtube.

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Я и есть тот диванный эксперт, который смеется над твоими "ватными" видео, твоими малограмотными комментариями, над твоими детскими стишками и российским сценарием, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без каких-либо правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми.

"Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам. Радуйся, что на твое видео под названием "Один раз ты можешь войти не в те двери" отозвался я. Было бы страшнее, если бы клипы "Последний раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела диких животных. Украинское общество привыкло давать достойный отпор. Вот я и реагирую как часть украинского общества. Александр, судя по твоим последним видео, ты – специалист во всем", – сказал Грицай.

Что известно о скандале вокруг Ломаченко и Усика

Боксеры снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – единый народ".

За это обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". В то же время в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.

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