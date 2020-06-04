Пока в Германии набирает обороты Бундеслига, в других топ-чемпионатах Европы футболисты только набирают форму. Некоторые игроки за период карантина, видимо, забыли, что играют в футбол и набрали лишние килограммы.

Игуаин и Кейн набрали лишние килограммы

Снова "отличился" игрок "Ювентуса" Гонсало Игуаин. Аргентинец вернулся с лишними килограммами, которые заметно невооруженным глазом. Об этом сообщает 24 канал.

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32-летний нападающий приехал на тренировку "Ювентуса" не в лучшей форме и отличается своими килограммами среди других игроков.

Забыл о физической форме и нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн. Форвард, пропустивший значительную часть сезона из-за травмы, может бросить вызов Игуаину.



Гарри Кейн / Фото: twitter.com/PardoD

Видимо, к бабушке ездил Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити". Партнер украинца Александра Зинченко впервые предстал в таком виде.



Кевин Де Брюйне / Фото: twitter.com/PardoD

Всем троим футболистам стоит поспешить с восстановлением формы, так как матчи Серии А и АПЛ возобновляются в июне.

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